Muziekfestival Ville en Vert haalt enkele straffe namen naar Assenede

Vorig jaar lokte het festival 2.500 bezoekers. Dat was voor de organisatoren een signaal om het dit jaar wat grootser aan te pakken. “We trappen vrijdag het festival op gang met de coverband van Zelzaats burgemeester Brent Meuleman", zegt organisator Lennert Camps. “ ‘S avonds sluiten Gunther D en Seghers de eerste festivaldag af op het hoofdpodium. Op vrijdag openen we ook de befaamde rave cave in de maïs. Dit podium wordt gehost door de mannen van BEUK-bier. Pete Howl, Bröder, Kadans en lokaal geweld zullen hier de beste house -en technoplaatjes draaien."

Anders dan bij de vorige editie zullen er ook overdag op het hoofdpodium optredens zijn. “Ludi Mesar mag de spits afbijten. Dat is de band van Zelzatenaar Jens Dolleslagers die tevens The Voice Kids 2016 won. Hierna treden ook Merdan Taplak Orkestar Meltheads op. Die laatste was eerder nog finalist van Humo’s Rock Rally en De Nieuwe Lichting. ‘s Avonds is het dan nog de beurt aan Omdat Het Kan Soundsystem, Lennert Wolfs en enkele bekende Meetjeslandse DJ’s. In de rave cave, die zaterdag wordt uitgebaat door de Phonograaf, is levende legende Yves Deruyter de absolute headliner.”