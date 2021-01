Mini Cooper met drie inzittenden tolt over de E34 en belandt in gracht: één zwaargewonde naar ziekenhuis overgebracht

Eeklo/Maldegem/Sint-Laureins Eeklo, Maldegem en Sint-Lau­reins krijgen coronaprik… in West-Vlaanderen: “Voordeel is dat sporthal­len vrij blijven voor verenigin­gen van zodra het mag”

14 januari De inwoners van Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins krijgen hun coronaprik dit voorjaar in het voormalig ziekenhuis van Sijsele, net over de grens met West-Vlaanderen. Er werd lang gedacht dat de sporthal van Eeklo een centrale rol zou krijgen. “Maar als daar een vaccinatiecentrum komt, heeft dit een grote impact op de werking van het Sportpark en activiteiten van verenigingen”, klinkt het. Vooral in Eeklo is er kritiek omdat sommigen denken dat de verplaatsing naar Sijsele mensen zal tegenhouden om zich te laten vaccineren.