Miljoen euro om oude vissersboot BOU8 te restaureren of is goedkopere replica ook goed? Inwoners van Boekhoute krijgen laatste woord

Ertvelde Martin (64) dompelt zijn huis volledig onder in de kerstsfeer: “In de voortuin weerklinkt zelfs kerstmu­ziek”

Liefhebbers van feeëriek verlichte kersthuizen moeten deze week maar eens een ommetje maken in de Trilkouter in Ertvelde. Daar spaarde Martin Degroot (64) kosten noch moeite om zijn huis, tuin en voorgevel volledig onder te dompelen in de kerstsfeer. “Sommigen komen aanbellen om foto’s te nemen in de voortuin. Daar heb ik logischerwijs geen enkel probleem mee. Kerst is voor iedereen.”

22 december