Marcel uit Assenede blaast 101 kaarsjes uit

Noodopvang voor Oekraïense vluchtelin­gen gaat dicht: “Bijna iedereen heeft eigen stekje gevonden”

Gemeente Assenede sluit de noodopvang in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Ruim een jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben de laatste twee Oekraïense gezinnen het woonzorgcentrum verlaten. “Dit is het einde van het hoofdstuk opvang, nu willen we verder focussen op integratie en begeleiding.”