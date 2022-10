Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, zilver op het WK, tweede in Parijs-Roubaix en dubbel EK-goud op de baan: het palmares dat Lotte Kopecky in 2022 bij elkaar fietste is fenomenaal. Overal waar ze aan de start stond, deed ze mee om te winnen. Geen wonder dat ze gisteravond een zoveelste ‘Kristallen Fiets’ op de schouw mocht zetten. Wie weet komt er binnenkort zelfs nog eremetaal bij tijdens het wereldkampioenschap baanwielrennen in Parijs.

klein volksfeest

Daarom vond de gemeente het hoog tijd om hun kampioene te huldigen met een officiële ontvangst op het gemeentehuis. Op 28 oktober is het eindelijk zover. In de vooravond is er om 17 uur een officiële ontvangst in het gemeentehuis voor een delegatie genodigden, om 18.00 uur organiseert de gemeente een klein volksfeest op het plein voor het gemeentehuis voor alle dorpsgenoten, wielerliefhebbers en supporters uit de omgeving. Tijdens het volksfeest is er ook ruimte voor een kleine meet and greet, handtekeningen en foto’s met de wielerkampioene.