Loting 26 ste editie U13Cup levert topaffiches op: “Hier zie je de echte waarde van ons voetbal”

Na meer dan 10 jaar wachten, start vandaag eindelijk de bouw van nieuwe lokalen KLJ en ruitervere­ni­ging: “Geeft ruimte om te groeien”

Maandag is de eerste steen gelegd van de nieuwe nieuwe lokalen voor de KLJ en LRV Sint-Agatha Bassevelde in de Kraaigemstraat. Die moeten ervoor zorgen dat beide verenigingen in betere omstandigheden kunnen werken, maar ook dat ze kunnen uitbreiden. De lokalen moeten in het voorjaar van 2024 af zijn.