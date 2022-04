Loting 25ste editie U13Cup zorgt voor topaffiche: van Porto over Celtic Glasgow tot Real Madrid

De thuisploeg van KVV Klauwaarts Bassevelde mag de borst alvast nat maken. Zo spelen in groep B met Porto, het Franse Lille OSC, en KAA Gent. In groep A mag Real Madrid het onder andere opnemen tegen AZ Alkmaar. Celtic Glasgow deelt groep C met PSV Eindhoven, Club NXT en Royal Antwerp FC. In groep D nemen Bayer Leverkusen, FC Nantes, RSC Anderlecht en Sint-Truiden het tegen elkaar op. “In 25 jaar hebben we een mooie reputatie opgebouwd. De U13Cup wordt dan ook niet voor niets de ‘Champions League voor U13’ genoemd”, klinkt het.