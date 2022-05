Linkerrijstrook versperd op de E34 in Assenede

Bassevelde Unieke voetbalver­ha­len gebundeld in jubileum­boek over 25 jaar U13Cup in Bassevelde

‘Voetbalgoud’, dat is de titel van het nieuwe boek over 25 jaar U13Cup in Bassevelde. Auteurs Kristof Vereecke, Pieter Dobbelaere en Herman De Groote blikken in het boek via foto’s en verhalen terug op de rijke geschiedenis van één van de bekendste jeugdvoetbaltornooien in Europa.

19 mei