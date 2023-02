Landsdijk blikt terug op geslaagde plantactie

Eeklo Na de klachten, ook steun voor geschorste kinderop­vang Eeklo: “Ons kind glundert als hij die mensen ziet”

Na de klachten en de preventieve schorsing van kinderopvang De Kleine Wereld in Eeklo, komt er ook steun. Het gezin van Hendrik Willems schrikt van de bagger op sociale media, en neemt het op voor de uitbaatster. “Je dierbaarste bezit laat je niet achter op een plek waar geen vertrouwen is. Wij hebben nooit klachten gehad”, klinkt het. Dit is hun verhaal.