Laat het gras groeien tijdens de ‘Maai Mei Niet-maand’

Bassevelde “Na drie jaar wachten, feesten we driedubbel zo hard”: KLJ maakt zich op voor Basseveld­se Nacht van de Ambiance en fuif Switched

Drie lange jaren zaten ze op het puntje van hun stoel, maar eindelijk kan de jeugd van KLJ Bassevelde weer uitkijken naar hun welbekende feestweekend. Op vrijdagavond 29 april houden ze in de loods in de Blokmeersstraat opnieuw de Basseveldse Nacht van de Ambiance. Op zaterdag 30 april is er de fuif Switched Unlimited.

27 april