Kyara (20) is finaliste voor wedstrijd Queen of Models: “Zelfvertrouwen is al enorm toegenomen”

“Sinds begin april voeren we verschillende opdrachten uit waar we vervolgens op beoordeeld worden”, zegt Kyara. “Zo moeten wij bijvoorbeeld op de radio te komen of zelf vijf individuele fotoshoots organiseren. Telkens moeten we ons dan laten evalueren door middel van een fiche. Op basis van die fiche krijgen we vervolgens punten die de uiteindelijke de winnares zullen aanduiden. Maar tijdens de slotshow zijn er ook nog heel wat punten te verdienen."

Zelfvertrouwen

Hoewel ze droomt van de eindoverwinning en carrière als model, was de wedstrijd sowieso een verrijking ongeacht het resultaat. “De grootste drijfveer voor mijn deelname was mijn zelfvertrouwen een boost geven en dat is tot dusver zeker gelukt. Tijdens shoots helpen fotografen om mezelf te zijn en natuurlijk voor de camera te staan. In het begin was ik erg onzeker, maar na enkele maanden word ik steeds losser. Dat zijn ook zaken die ik tijdens mijn vakantiejobs in de frituur in Bassevelde of bij Lotus Bakeries in Lembeke best kan gebruiken."