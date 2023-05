Kristof tovert varkensboerderij opnieuw om tot springkastelendorp

Tweede Klasse Bewogen middagje in de tweede klasse: ‘Wij hebben vandaag gestreden voor wat we waard waren’

Door een 1-2-overwinning bij Zuidland redde De Meeuwen voorlopig het vege lijf als tweedeklasser. De komende weken moet blijken wat de afloop wordt. Voor zowel FC Axel als VCK is er duidelijkheid, al is het met de degradatie niet de gewenste. ,,Wij zijn in het zicht van de haven gestrand’’, baalde FC Axel-trainer Christoph Praet. ,,Dit is zo zonde. Wij hebben echt de ploeg niet om te degraderen’’, treurde VCK-trainer Aloys Meerman.