Kleuterschool De Kleine Kameleon krijgt nieuwe fietsen

Boekhoute Nog drie kandidaten in de running voor kinderop­vang in kerk Boekhoute

De herbestemming van de Heilig Kruiskerk in Boekhoute lijkt in een stroomversnelling te komen. Zes jaar geleden wilde de gemeente er een kinderopvang herbergen. Nu zijn er nog drie kandidaten over die nog een kans om het project te mogen realiseren tegen eind 2023.

25 maart