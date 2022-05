Keizer Carnaval Maarten (35) bouwt twee carnavalsreuzen: “Tegen Katte Kermis een eerste keer mee paraderen”

Assenede Sylvia (49) opent ecologi­sche bloemen­pluk­tuin: “Het zou zonde zijn om deze mooie plek niet met anderen te delen”

Wie even wil ontsnappen uit de ratrace van het leven of een boeketje bloemen wil plukken voor zijn geliefde is voortaan welkom in de tuin van Sylvia Bossu (49). In haar ecologische pluktuin wil ze iedereen de kans geven om te genieten van de pracht van de natuur.

22 april