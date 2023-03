“Je zet mensen toch niet naakt op straat in de vrieskou?”: man riskeert 37 maanden cel na driest partnergeweld

Veilig de baan op met je caravan of motorhome? Verkeers­post wegpolitie Gentbrugge helpt je op weg tijdens infodag

De lente is -naar het schijnt- in het land en vele mobilhome- of caravaneigenaars maken zich stilaan klaar om verre horizonten te verkennen. Omdat het niet altijd duidelijk is welke hoeveelheid aan lading/bagage kan je meenemen en hoe moet je deze vervoeren, organiseert de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen in Gentbrugge een infodag op 16 april.