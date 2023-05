Jana (26) is de eerste vrouwelijke scheidsrechter die op de U13Cup: “Nog maar weinig vrouwonvriendelijke voetballers tegengekomen op het veld”

Ella De Vries was in 2008 de eerste vrouwelijke lijnrechter in het Belgische eersteklassevoetbal bij de mannen. Maar het zou best kunnen dat zij binnenkort een opvolgster krijgt. Zo maakt de Wase Jana Van Laere (26) furore binnen de scheidsrechterswereld. Vijf jaar geleden startte ze met haar opleiding, maar inmiddels fluit ze al wedstrijden in de Lotto Super League en internationaal niveau bij de dames, en maakt ze haar debuut op de U13Cup in Bassevelde. “Ik ervaar veel respect voor vrouwelijke scheidsrechters. Ik hoor vaak: ‘chapeau dat jij dit doet’.”