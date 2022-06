Herman Brusselmans koopt motor bij Asseneedse dealer: “Hij behoort tot onze vaste klanten”

Bassevelde REEKS. 25 jaar U13cup in Bassevelde: De scheids­rech­ters, de zeventien­de ploeg

25 jaar geleden ging de bal voor het eerst aan het rollen op de U13cup in Bassevelde. Een kwarteeuw later is het tornooi uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde jeugdtornooien in Europa. Naar aanleiding van die verjaardag brengen wij u een week lang verhalen uit de oude doos. Vandaag: de scheidsrechters, de zeventiende ploeg van het tornooi. Zo is het tornooi niet alleen voor de spelers, maar ook voor de scheidsrechters één van de absolute hoogtepunten van het voetbalseizoen. “Hier liggen mijn roots”, zegt topscheidsrechter Bram Van Driessche. “Voetbal is nergens puurder dan op de U13Cup.”

