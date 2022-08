Heeft uitbreiding zone 30 nut? Oppositiepartij CD&V pleit voor totaalvisie en meer snelheidscontroles

‘Het is heel gemakkelijk om overal verkeersborden op te hangen die een zone 30 aanduiden, maar dat haalt niks uit als je niet aan handhaving doet en de verkeersinfrastructuur niet aanpast”, zegt gemeenteraadslid Trees Van Eykeren (CD&V). “Snelheidsbeperkingen invoeren vraagt een algemene visie op het gemeentelijk mobiliteits-en verkeersbeleid, want in de ene straat een maatregel invoeren heeft altijd een impact op de omliggende straten. “Het is aan de gemeente om een degelijke visie uit te werken over de verkeersveiligheid in al onze bebouwde kommen, en geen ‘bric-à-brac-beleid’ te voeren met hier en daar kleine maatregelen zonder er grondig over na te denken.”