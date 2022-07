‘Harleydag’ komt terug na twee coronajaren: “Ze komen uit alle windstreken van Europa”

Engelsen, Spanjaarden, Zwitsers, Polen en Duitsers. Het zijn maar een enkele nationaliteiten van de grote groep motorrijders die zondag in grote getale naar Bassevelde zal afzakken. “Ik hoop op een 2000-tal motoren, maar gezien we de afgelopen twee jaren niets hebben kunnen organiseren, is het moeilijk in te schatten", zegt voorzitter Rudy Wieme van HDC Assenede. Toch is hij optimistisch over de opkomst. “Harleydag is een begrip in Bassevelde. Naast de motoren hoop ik op nog een paar duizend bezoekers."