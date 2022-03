Groen Assenede stelt nieuwe voorzitter en secretaris voor

Om deze drie redenen moet je bij het lancerings­mo­ment van het nieuwe Durabrik-woonpro­ject in Wondelgem zijn

Op zoek naar een nieuwe stek in Wondelgem? Noteer dan zondag 6 maart in je agenda. Dan organiseert projectontwikkelaar Durabrik namelijk een lanceringsmoment voor het nieuwste woonproject in de Hoevestraat in een gloednieuwe kijkwoning in de Vrouwenstraat. Hier drie redenen op een rij waarom dat sowieso de moeite is.