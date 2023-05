Gratis finale voor inwoners van Groot-Assenede, gratis ballonvaarten te winnen en eigen mascotte ontwerpen: de laatste nieuwtjes van de U13Cup op een rij

De lievelings­plek­jes in Gent van bokslegen­de Freddy De Kerpel (74): “De beste koffiebar pronkt ook met een tof terrasje”

Het moet gezegd: bokslegende Freddy De Kerpel ziet er op zijn 74ste nog altijd even fit uit. Decennialang woonde hij in Gent. Tegenwoordig niet meer, maar hij vertoeft er nog élke dag. “Ik mis de stad te veel.” En zo weet Freddy dus nog steeds waar je de beste koffie en de beste pasta van de stad kan krijgen. Met veel plezier deelt hij zijn favoriete adresjes in Gent.