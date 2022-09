Gouden huwelijksgeluk in Bassevelde

“Een muzikaal koppel”, zegt schepen David Vercauteren. “Roger was in die tijd lid van ’t muziek en Monique ging eens kijken. Roger had haar direct gezien en vroeg of ze nog eens wilde komen kijken. Zo is de liefde gegroeid. Op de tonen van de muziek. Het zijn ook altijd harde werkers geweest. Roger in de voeding, Monique in het huishouden. Gelukkig was er naast al dat werken ook tijd voor de liefde. Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen: Chris en Caroline. Zij zorgden op hun beurt voor een flink nageslacht. De kleinkinderen zijn hun oogappels. Met hen bezig zijn is hun lang leven.”