Gîrnaertfeesten pakken voor 50ste verjaardag uit met nieuw Boekhouts bier en ijs: “Dit weekend voor het eerst te proeven”

In september viert vissersdorp Boekhoute 50 jaar garnaalfeesten, of zoals zij het noemen: ‘Gîrnaertfeesten’. Naar aanleiding van dat halve eeuwfeest klopte de organiserende vzw aan bij ijsmaakster Ellen Lammers en bierbrouwer Stefan De Decker om hun vakmanschap in te zetten voor twee échte Boekhoutse lekkernijen. Die zijn dit weekend die voor het eerst te proeven op Gîrnaert Summer.