Gids Maarten laat je kennismaken met Oosteeklo tijdens belevingswandeling door het dorp

OCMW-ge­zicht en vrijwillig­ster Lieve Van den Fonteyne (69) overleden

Vorig week donderdag is Lieve Van den Fonteyn op 69-jarige leeftijd heengegaan in het Gentse AZ St.-Lucas. Lieve was jarenlang werkzaam bij OCMW Assenede en heeft veel betekend voor het verenigings- en vrijwilligersleven in Assenede.