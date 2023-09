RESTOTIP. Bell_Amuse in Bellem: “Een vroeg herfstge­voel op je bord”

Na een maandenlange verbouwing kunnen Jan Degrande en Ellen De Craene eindelijk weer gasten verwennen. Hun Bell_Amuse in Bellem (Aalter) zit dus in een nieuw jasje, maar serveert nog steeds de seizoensgebonden gastronomische keuken waar het restaurant sinds de opening in 2010 om bekend staat. Wij gingen proeven.