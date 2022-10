Gemeenteplein loopt helemaal vol voor kampioene Lotte Kopecky: “Had gehoopt op veel volk, maar dit overstijgt alle verwachtingen”

Zestien gratis vaten bier en rijsttaartjes van bakkerij D’Haese moesten heel wat volk naar het gemeenteplein lokken. Die attenties misten hun effect niet, want het gemeenteplein - dat voor de gelegenheid omgedoopt wordt tot Lotte Kopeckyplein - stond afgeladen vol. Haar ereronde begon echter al een uur eerder toen ze thuis in de Baljuwstraat werd opgehaald in een cabrio en door verschillende enthousiaste wielerverenigingen werd begeleid naar het feest. Daar warmde wielerjournaliste en ex-profwielrenster Ine Beyen eerst het publiek op, waarna Kopecky door een haag van wielertoeristen naar het podium werd begeleid. “Ik had gehoopt dat er wat volk zou komen, maar dit overstijgt alle verwachtingen", zei een overweldigde Kopecky.

Kasseibijers

Nadien namen nog enkele prominente figuren uit Lottes carrière het woord, waaronder haar trainer en vriend Keiran. “Het is niet altijd even gemakkelijk om beide rollen goed te vervullen, maar voorlopig lukt dat perfect. Gelukkig heeft ze minder medelijden met zichzelf dan ik soms met haar heb op training", lachte hij. Ook schepen van Sport Chantal Bobelijn (Samenplus) nam nog even het woord. “Vroeger stond Assenede bekend voor zijn mosselen, nu staan we bekend voor Lotte. Assenedenaren worden kasseibijters genoemd en nu we een winnares van de Ronde van Vlaanderen in ons midden hebben, doen we onze naam alle eer aan.” Na de huldiging op het podium trakteerde de gemeente de supporters op een volksreceptie en deelde Lotte handtekeningen en foto’s uitdelen aan haar fans. Die gingen nog een lange feestnacht tegemoet in de plaatselijke horecazaken.