Gastgezin worden? Maak kennis met Oekraïense vluchtelingen

Vanaf 19 april is er elke dinsdag een koffiemoment in lokaal dienstencentrum De Piramide. Dit koffiemoment is vrij toegankelijk en vindt tussen 14 en 16.30 uur plaats. Daarnaast is er op maandag 2 mei een tweede ontmoetingsmoment voor de gastgezinnen en de opgevangen Oekraïense vluchtelingen. Tijdens deze avond ligt de nadruk vooral op het ‘ontmoeten’, kunnen ervaringen uitgewisseld worden en is er ruimte voor vragen. Deze ontmoetingsavond vindt plaats in De Bijenkorf en start om 19.30 uur. Meer info via Kristl Ingels: 09/341.72.82 en kristl.ingels@assenede.be.