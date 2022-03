Fietsster naar ziekenhuis na aanrijding op kruispunt N49: “Opnieuw waren er verkeerslichten defect”

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend op het kruispunt van de N49 en de Nieuwburgstraat. “Om 6.11 uur kregen we een melding dat de verkeerslichten opnieuw defect waren. Vier minuten later vond het ongeval plaats”, stelt de politie. “Een fietsster werd aangereden door een wagen. Het slachtoffer raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Er is geen sprake van levensgevaar", klinkt het bij de politie.