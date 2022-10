FC Assenede zendt Rode Duivels tijdens WK uit op groot scherm

In tegenstelling tot het vorige grote tornooi zal er de feestcommissie geen fandorp bouwen aan het gemeentehuis. Nochtans had het wel plannen om iets te organiseren, maar daar ziet feestcommissie dan toch van af. “Na corona merken we dat er nog steeds veel verenigingen het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen", zegt Dieter Vercauter van de feestcommissie. “Daarom willen we niet in hun vaarwater zitten. Zij kunnen de centen beter gebruiken dan wij. Tijdens het volgende EK voetbal plannen we wel terug een fandorp aan het gemeentehuis.”