Erika Vlieghe borduurt coronavirus op Tapijt van Assenede

Wachtebeke Vernieuwde doortocht N449 geopend: “Doorgaand verkeer uit dorpskern weren”

In Wachtebeke is de vernieuwde dorpskern zondagochtend feestelijk geopend met een receptie voor de inwoners. Het centrumgebied is nu zone 30 en er is meer groen, er zijn verhoogde bushaltes en er liggen brede fietssuggestiestroken of verhoogde fietspaden.

26 juni