Eeuwling Joris ‘Georges’ Matthys blaast 100 kaarsjes uit

100-jaar worden. Het is niet iedereen gegeven. Voor Joris Matthys, Georges voor de vrienden, werd de droom vandaag realiteit. En of ‘onze Georges’ graag leeft. Onlangs zei hij naar aanleiding van zijn nakende verjaardag tegen één van zijn verzorgsters: “Ik geef het hier nog niet op. Ik ben hier te graag.”

Georges werd 100 jaar geleden geboren als tweede in rij in het gezin van vier kinderen. Vader Cyriel was landbouwer en moeder Madeleine huisvrouw. Georges maakte als kind een oorlog mee en dat maakt een blijvende indruk op hem.

Hij huwde in 1952 met de liefde van zijn leven Anna Ingels. Samen kregen ze 3 dochters: Marleen, Linda en nakomertje Lieve. Hij had een mooi en liefdevol huwelijk. Anna baatte een kledingwinkel uit en Joris werkte als bewaker in een papierfabriek, als kraanman in Nederland en voor een bouwfirma in Luxemburg.

Op 56 jaar ging Joris met pensioen. Zijn dagen vulde hij daarna met krulbollen, lezen, postzegels verzamelen, op uitstap en op reis gaan. Op die manier werd hij een globetrotter en bezocht hij onder andere Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en zelfs het verre Amerika.

Joris is een fervent muziekliefhebber. Vroeger was hij een niet onverdienstelijk accordeonist en mondharmonicaspeler. Vandaag luistert hij graag naar zijn cd’s en kijkt hij vaak naar Ment TV. Iets waar ze hier ze in woon- en zorgcentrum Sint-Bernardus sinds januari 2019 over kunnen meespreken.

