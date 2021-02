Eerste lentezon lokt mensen naar de tuincentra: “Zalig om nu al met de handen in de grond te kunnen wroeten”

Veronique Roegiers staat te blinken in de zon als we haar ontmoeten in haar tuincentrum in Assenede. Van heinde en ver komen ze naar de Stoepestraat afgezakt om groen te kopen. Ook Koen De Wilde (55) uit Merelbeke. “Goed gerief hier in Assenede”, knipoogt hij naar Veronique. “Neen, we komen hier vaak om planten en struikjes. We zijn echte tuinliefhebbers. Van zodra het kan, vind je ons in de tuin en dus gaan we voor het eerst dit jaar een weekendje tuinieren. Zalig om nu al met de handen in de grond te kunnen wroeten. We gaan een beukenhaag plaatsen. We zijn volop bezig met onze tuin te compartimenteren.”