Eerste gezinsvriendelijke mountainbiketocht meteen succces

Assenede Assenede trakteert op ‘Dag van de Markt’

Dinsdag 26 april is ‘Dag van de Markt’ in Assenede. Die dag worden alle marktbezoekers getrakteerd op een natje en een droogje. Daarnaast worden ook de winnaars van de ‘Maand van de Markt’ in de bloemetjes gezet.

14 april