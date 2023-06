Drie leegstaande gebouwen op Markt maken plaats voor luxeflats en horeca: “Werken zullen maximaal 2 jaar duren”

Volgende week beslissing over fusie? “Kaprijke, Sint-Lau­reins en Assenede aan het stuur, Eeklo moet ondergaan”

De ‘kleine gemeenten’ Kaprijke, Sint-Laureins en Assenede beslissen volgende week donderdag 29 juni of ze in een fusie willen stappen of niet. En met wie. Stad Eeklo moet die beslissing afwachten, en weet pas dan of ze als grote vis nog meespelen in het verhaal. “Waarom zitten wij niet aan het stuur en moeten wij gewoon ondergaan?”, vraagt Christophe De Waele van Open Vld Eeklo zich ondertussen af. De stand van zaken.