Drie generaties in handen van dezelfde familie, maar nu maakt honderd jaar oude horecazaak plaats voor appartementen

Open Vld Maldegem in crisis nadat weer twee gezichten vertrekken: “Iedereen heeft nu kleur bekend”

Henk Deprest en Kiran Van Landschoot keren Open Vld Maldegem de rug toe, en gaan voortaan als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Een zoveelste mokerslag voor de Maldegemse liberalen. Van de negen politici die in oktober 2018 rechtstreeks verkozen werden, blijven er nog maar drie over. Wat is er aan de hand?