Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Assenede Vindt Assenede nog een fusiepart­ner deze legisla­tuur? “Moeten versnel­ling hoger schakelen als we nog resultaat willen boeken”

Fuseert Assenede nog deze legislatuur? Het is een vraag waar men het antwoord nog steeds schuldig op moet blijven. Zelzate en Eeklo behoren tot de mogelijkheden, maar de gemeente lonkt vooral naar buren Sint-Laureins en Kaprijke. “Ze staan voor dezelfde uitdagingen en zijn eensgezind, maar it takes two to tango. We moeten een versnelling hoger schakelen als we nog resultaat willen boeken.”

27 oktober