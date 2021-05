De ‘zelfmoord’ die een gifmoord bleek te zijn: hoe weduwe Anny (41) ondersteund moest worden tijdens de uitvaart van haar Wilfried (44)... en wat later vrolijk achter de toog stond

Landsdijk, een gehucht waarvan je met recht kan zeggen, ‘het anders o zo rustige’, tussen Assenede en Bassevelde, in het Meetjesland. Een kerk en enkele tientallen huizen, meer is het niet. Om zijn gedachten wat te verzetten - zijn vrouw is de week voordien begraven - beslist de vader van Wilfried De Greve (44) op 5 maart 1985 eens binnen te springen bij zijn zoon. Om over de duiven te praten. Want na een korte carrière als profrenner ging Wilfried aan de slag als marktkramer en ontpopte hij zich tot een succesvol duivenmelker. Wanneer de man hun huis binnenstapt ziet hij zijn zoon roerloos in een zetel zitten. Hij belt zijn schoondochter Anny die in Eeklo een café uitbaat. Ze komt naar huis en laat de hulpdiensten binnen. Zonder het lichaam een blik te gunnen, valt ze huilend neer in de keuken. “Zie je wel, ik had het moeten weten, ik had moeten thuisblijven, vandaag. Hij sprak van zelfmoord...”