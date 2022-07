De Trekvogels Boekhoute organiseert tweelandentocht

Starten kan vrij tussen 7 en 15 uur aan de voetbalkantine van de Klauwaarts Bassevelde in de Beekstraat nummer 37A. Er is een parcours uitgestippeld met afstanden van 3, 5, 8, 12, 15, 18, 21 en 30 kilometer. De langste tochten trekken over de landsgrens. Daarnaast is er ook een parcours voor rolgebruikers voorzien van 3 en 12 kilometer. Na 6 kilometer kunnen wandelaars ook even verpozen aan een verzorgde wachtpost. Deelnemen kost 3 euro. Meer info via secretariaat.trekvogels@gmail.com of 09/344.82.07.