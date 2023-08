De naam is veranderd, maar er blijft een link met Kamping Kitsch Club: foutste feestje van het Meetjesland houdt het een beetje stout

Marcel (90) en Jenny (84) vieren 65 jaar huwelijks­ge­luk

Marcel De Baets (90) en Jenny Roegiers (84) uit de Kleine Moerstraat leerden elkaar kennen tijdens de lokale kermis. Het koppel huwde 65 jaar geleden en vierden hun briljanten bruiloft. Marcel werkte bij het petrochemisch bedrijf Shell en Jenny was aanvankelijk aan de slag bij een wijnhandelaar. Later kwam ze terecht in het intussen teloorgegane rubberbedrijf Bergougnan. De jubilarissen hebben een dochter en een kleindochter en worden al eens ingeschakeld als oppas voor het hondje Giorgio. Marcel en Jenny werken als koppel nog graag in de tuin en maken als ontspanning rustige wandelingen.