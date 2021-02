Daags na verwoestende brand, kijkt Nico naar de toekomst: “Het leven gaat verder en morgen ga ik gewoon weer aan de slag”

Assenede/Eeklo Concertor­ga­ni­sa­to­ren zonder werk starten pop-upwinkel met decoratie: “Gewoon elk weekend in onze eigen woonkamer”

11 februari De mannen van vzw Sterrenparade uit het Meetjesland gooien het over een compleet andere boeg. Zolang er door corona geen evenementen georganiseerd mogen worden, openen ze thuis in Assenede een pop-upwinkel met decoratiemateriaal. Elk weekend in hun eigen woonkamer. “Nu we toch allemaal thuis moeten zitten, kunnen we het maar beter gezellig maken”, klinkt het. Wij gingen shoppen.