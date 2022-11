CD&V weigerachtig over fusie met Kaprijke en Sint-Laureins: “Geen versterking voor onze gemeente”

In januari ging het gemeentebestuur in zee met adviesbureau IDEA Consult om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Daaruit bleek dat Evergem, Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke en Zelzate allemaal tot de mogelijkheden behoren. Elk hebben ze hun voor -en nadelen, maar Assenede lonkt vooral naar de landelijke gemeenten Sint-Laureins en Kaprijke. “Daar is er de minste weerstand tegen”, beargumenteert De Coninck. “Deze plattelandsgemeenten staan voor dezelfde uitdagingen en zijn eensgezind, maar it takes two to tango.”

Evergem

Oppositiepartij CD&V heeft echter een heel ander beeld over de toekomst. Zij pleiten er voor om de fusie uit te stellen. “Wij ontvangen heel wat signalen van inwoners die geen fusie willen”, zegt gemeenteraadslid Trees Van Eykeren. In een periode van energiecrisis en koopkrachtcrisis zijn er andere bezorgdheden. Burgemeester De Coninck pleit voor een fusie omdat dit de bestuurskracht van onze gemeente zou vergroten, maar dat wordt niet bereikt met de ideeën die vandaag op tafel liggen. Voor ons is een fusie vandaag geen prioriteit. Maar als het toch moet, dan graag met Evergem om meer echte bestuurskracht te hebben als gemeente

Verplichte fusie

Zo meent CD&V dat één grote plattelandsgemeente, een fusie tussen Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins, geen meerwaarde vormt voor de inwoners van deze drie gemeenten. “De burgemeester stelt dat de burger beter moet worden van een fusie maar in dit verhaal ontbreekt dat volledig. De drie voorgestelde gemeenten zijn niet complementair. Dat wees ook de door het gemeentebestuur gevraagde studie van IDEA Consult uit. Bovendien blijft een fusie van bijna 28.000 inwoners nog altijd een kleine gemeente. Daardoor blijven we in het vizier bij een eventuele volgende en misschien verplichte fusieronde.”

Op dinsdag 8 november is er om 19.30 uur een nieuwe gemeenteraadscommissie rond een mogelijke fusie. Iedereen die wil kan de commissie live volgen of nadien herbeluisteren via deze link.

