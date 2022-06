CD&V vraagt de gemeente om bezwaar aan te tekenen tegen stikstofakkoord

Bassevelde REEKS. 25 jaar U13cup in Bassevelde: De Schotse connectie: “Celtic Glasgow is een vaste waarde op ons toernooi”

25 jaar geleden ging de bal voor het eerst aan het rollen op de U13cup in Bassevelde. Een kwarteeuw later is het tornooi uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde jeugdtornooien in Europa. Naar aanleiding van die verjaardag brengen wij u een week lang verhalen uit de oude doos. Vandaag: de Schotse connectie. Het grote Celtic FC was er al bij vanaf de eerste editie van de U13Cup. Op slechts een editie na tekenden de Schotten altijd present. Maar hoe slaagde een beginnend tornooi in het kleine Bassevelde erin om zo een grote klepper te halen? Daar zit John de Pauw, huidig tornooidirecteur van de U13Cup en al bijna veertig jaar scout bij Celtic FC, voor iets tussen.

2 juni