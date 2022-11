CD&V-politici Meetjesland ongerust over expresweg en ontsluiting van R4: “Gedragen visie nodig over mobiliteit in alle betrokken gemeentes”

Er is al heel wat inkt gevloeid over de verkeersveiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten op de expresweg en de R4. Volgens initiatiefneemster en Evergems gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) leeft in het Meetjesland echter het gevoel dat het allemaal niet snel genoeg gaat en dat er nog heel wat werk aan de winkel is. “Dat blijkt ook uit de zware ongevallen die vaak te noteren vallen op deze wegen. Bovendien moeten we durven verder kijken dan de uitvoering van de huidige aangekondigde werken. Er zijn nog pijnpunten en we wonen in een levendige regio waar de inwoners van al onze dorpen en gemeentes bereikbaar moeten blijven en zich ook zelf veilig en snel moeten kunnen verplaatsen. We willen dit debat voor de toekomst openen.”