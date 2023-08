Carine (62) verstikt haar man Danny (62): financiële problemen liggen aan basis van familiedrama

In de buurt wordt met verbazing gereageerd op de gruwelijke feiten in de Graafjanstraat. Danny en Carine, allebei 62 woonden er al jaren, hadden twee kinderen en waren vriendelijk zonder meer. Breed hadden ze het naar eigen zeggen niet, maar niks gaf de indruk dat dit stond te gebeuren. Het slachtoffer, een vrachtwagenchauffeur die sinds twee jaar met pensioen was, klaagde wel eens over hoe moeilijk het was om de eindjes aan elkaar te knopen, maar verder ging het niet. Ook na zijn pensioen kluste hij nog bij. Zijn vrouw Carine, die met verschillende jobs geld op de plank probeerde te krijgen, ging ongeveer gelijktijdig met pensioen.



Rond 18 uur zaterdagavond werd het de dame plots te veel en verstikte ze haar man. Vervolgens probeerde ze zichzelf van het leven leven te beroven. Wellicht had ze voordien nog iemand ingelicht over haar plannen want de hulpdiensten konden haar nog redden. Ze bekende de feiten meteen en moet maandag voor de onderzoeksrechter in Gent verschijnen.