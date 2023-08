Carine (62) bekent haar man Danny (62) met enkele messteken vermoord te hebben en blijft maand langer in de cel

Carine B. (62), die afgelopen weekend haar man Danny doodstak in hun woning in Boekhoute, blijft een maand langer aangehouden. Dat heeft de raadkamer vrijdag beslist. Gezien de prille staat van het onderzoek wensen haar advocaten verder geen informatie te geven.

In de Graafjanstraat in Boekhoute, deelgemeente van Assenede, speelde zich afgelopen weekend een familiaal drama af. Het nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel, want volgens buren was er geen vuiltje aan de lucht bij het koppel, dat al sinds hun 14e samen is. Maar achter de gevel van de halfopen bebouwing hing er al een tijdje spanning in de lucht. Financiële problemen zetten druk op de relatie, tot Carine het niet meer zag zitten.

Aangehouden

In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 augustus stak ze Danny neer in zijn bed. Het koppel was enkele uren voordien nog samen gespot op hun terras. Na de moord op haar man probeerde Carine zichzelf van het leven te beroven door een overdosis te nemen. Ze lichtte in de loop van zaterdag een familielid in over wat er zich had afgespeeld, waarop de hulpdiensten zaterdagnamiddag in allerijl ter plaatse kwamen. Voor Danny kwam alle hulp te laat, maar Carine kon nog gered worden.

Buren zagen hoe ze lijkbleek en volledig opgezwollen uit haar woning werd gehaald, waarna ze de eerste zorgen toegediend kreeg. Vervolgens werd ze geboeid overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen verscheen ze voor de onderzoeksrechter, die haar aanhouding bevestigde. De raadkamer verlengde op haar beurt de aanhouding met minstens een maand. Advocaten Sinan Karsikaya en Dennis Van Overstraeten, die de vrouw bijstaan, wensen in het belang van het onderzoek geen informatie te geven. “In afwachting van het verdere onderzoek zullen wij onze cliënte verder verdedigen. We leggen ons neer bij de beslissing van de raadkamer en gaan niet in beroep.”

