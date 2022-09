Buurtbewoners Groedestraat vragen een petanquebaan

BoekhouteMicheline Vandenbruane en Sabine Vermeulen, twee buurvrouwen uit de Groedestraat in Boekhoute (Assenede), vragen namens de buurtbewoners of er in hun straat een petanquebaan kan komen. Gemeenteraadslid Trees Van Eykeren zal de vraag voorleggen aan de gemeenteraad.