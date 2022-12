Burgers mogen zegje doen over eventuele fusie via rondetafelgesprekken

Elke dorpskern komt apart aan het woord. Op 10 januari is het de beurt aan Bassevelde, op 12 januari volgt Oosteeklo. Op 17 januari komt Assenede aan de beurt om op 19 januari de fusieronde af te ronden in Boekhoute. Om praktische redenen wordt het maximum aantal aanwezigen per rondetafelgesprek beperkt. Burgers die er zeker bij willen zijn, schrijven daarom best zo snel mogelijk. Inschrijven voor de rondetafelgesprekken is verplicht en kan via www.assenede.be/inschijven of 09-341.95.80.