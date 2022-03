Brug over Stoepestraat komt er: “Eerste werken starten op 28 maart”

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins Jongeren vinden veilig nest in De Plek: “Zoek je een job? Heb je het moeilijk? Zin in leuke activitei­ten? Onze deur staat open!”

Jongeren van Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins kunnen voortaan terecht in De Plek, op het Herbakkersplein in Eeklo. Daar vinden ze mensen die hen helpen om aan een job te geraken, uit hun isolement te geraken, hun vrije tijd in te vullen, of van eventuele problemen af te geraken. “Een tweede thuis waar jongeren zich thuis kunnen voelen”, klinkt het.

