Boekhouts bedrijf bouwt ambulance voor Oekraïense prematuurtjes: “Uitgerust met 4x4 banden om over kapotte wegen te rijden”

Assenede Nieuwe belevings­bi­bli­o­theek perfect bereikbaar, ook voor wie minder mobiel is

De nieuwe belevingsbibliotheek van Assenede heeft het label ‘Assenede voor Iedereen’ gekregen, een kwaliteitslabel voor maximaal toegankelijke gebouwen. Een screening wees in 2014 uit dat slechts elf gebouwen of amper 3 procent in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo optimaal toegankelijk waren voor iedereen. Dat gaat over een gelijkvloerse inkom, een schuine rand en een automatische deur. Daarom richtte Gerrit Willems met enkele enthousiastelingen de organisatie ‘Assenede voor Iedereen’ op. “De vernieuwde bib is een schoolvoorbeeld van een maximaal toegankelijk gebouw”, zegt Gerrit Willems. “Met een gelijkvloerse ingang en een schuifdeur die breed genoeg is om ook mensen met een beperking toegang te verlenen tot het gebouw. Daarnaast is binnen ook rekening gehouden met alle voorwaarden. Top van de gemeente!”

4 juli