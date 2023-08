Boekenruilkastje in brand gestoken: “In wat voor wereld leven wij?”

Politie­agen­ten rijden voor het goede doel naar Portugal: “Onze oldtimer is overenthou­si­ast”

Drie politieagenten van politiezone Assenede-Evergem nemen deel aan Carbage run, een vijfdaagse rally door Europa met een oldtimer. Met hun deelname willen ze geld ophalen voor de recent opgerichte Zorgboerderij Het Groene Anker in Evergem. Hun eerste rit naar de startplaats in Frankrijk verliep vlot, al had oldtimer Betty wel één vervelende eigenschap.